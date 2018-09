Giostre omaggio per gli studenti. «In dono 106mila corse gratuite»

Il ritorno in grande stile del Luna Park al Ruffini porterà in dote anche qualche regalo per i più giovani. Domani, venerdì e sabato gli studenti potranno usufruire di un set di omaggi per accedere alle giostre che stanno animando corso Piaggia. L’evento è organizzato dall’associazione Anesv in collaborazione con la circoscrizione Tre. Ma come funziona? L’associazione spettacoli viaggianti fornisce 10.605 tessere al centro civico di corso Peschiera. La Tre, a sua volta, spedisce le tessere alle scuole del territorio in modo tale che ogni bambino ne possegga una. Parliamo di materne, elementari e medie inferiori. Con la tessera ogni bambino ha diritto a cinque corse gratuite da usufruire questa settimana e altre cinque tessere gratuite da utilizzare nei giorni di giovedì, venerdì e sabato della prossima settimana. In fondo alla scheda il bambino troverà altre cinque corse “prendi due paghi uno” per usufruire di un ulteriore sconto del 50%. L’offerta sarà valida per gli studenti delle materne, delle elementari e delle medie residenti sul territorio.

«E’ una grande iniziativa» spiega il presidente dell’Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti, Massimo Piccaluga. E i numeri parlano chiaro. Nelle materne si contano 3.055 alunni, nelle elementari 4.900 e nelle medie 2.650. Per un totale di 10.605. «Doniamo quindi 106mila corse gratuite, per un valore dell’offerta pari a 212mila euro che gli esercenti dello spettacolo viaggiante mettono a disposizione dei bambini delle scuole». Il luna park chiuderà i battenti il 2 ottobre. Inoltre tutti i martedì il costo per salire sulle giostre sarà di un euro, un’offerta sociale per tutti i torinesi. Nel mese di ottobre, infatti, il parco dei divertimenti si sposterà alla Pellerina per poi aprire la strada al tradizionale Natale in Giostra e al Carlevè ‘d Turin nel mese di febbraio.