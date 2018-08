Giovane agricoltore muore schiacciato

E’ morto oggi pomeriggio in un incidente sul lavoro nella cascina dell’azienda di famiglia a Marene (Cuneo), un giovane di 18 anni: Gabriele Alladio.

Il ragazzo sarebbe rimasto schiacciato mentre manovrava per agganciare a un trattore una macchina trinciatrice per il mais. Soccorso e trasportato sull’elicottero del 118 all’ospedale di Savigliano, è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.