Giovane allevatore colpito da un fulmine a Locana, soccorso con l’elicottero

Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Ivrea, non è considerato in gravi condizioni

Grosso spavento, alcune contusioni, dolori agli arti e formicolii diffusi per tutto il corpo che proprio non volevano saperne di andar via: se l’è cavata tutto sommato bene un giovane allenatore colpito da un fulmine all’Alpe Giua, sopra Locana, nel Torinese.

Il ragazzo è stato colpito di striscio ed è stato soccorso dai volontari del soccorso alpino, allertati dal padre, che sono riusciti a prelevarlo in quota e trasportarlo in ospedale a Ivrea con un elicottero del 118 per i dovuti soccorsi.

Molto complicate le operazioni di recupero del giovane, a causa delle difficili condizioni meteo e dei problemi per il mezzo a scendere a valle. Una volta portata a termine l’operazione, comunque, il giovane è stato preso in cura dai medici del nosocomio. Le sue condizioni non sono considerate gravi.