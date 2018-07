Giovane domiciliato a via Germagnano arrestato in treno a Novi Ligure: deve scontare un anno e sette mesi

Al suo attivo numerose denunce per furti in abitazione. Nel suo "curriculum" anche varie false identità

Un cittadino italiano di 22 anni di etnia rom, domiciliato nel campo nomadi di via Germagnano a Torino ma di fatto senza fissa dimora, è stato arrestato a Novi Ligure a bordo di un treno della linea Torino-Genova. Era ricercato da marzo.

Deve scontare una pena residua di un anno e sette mesi. Al momento dell’arresto era sprovvisto di documenti e ha fornito false generalità agli agenti che lo avevano sottoposto a un controllo.

Dagli esami dattiloscopici è risultato avere al suo attivo numerose false identità e vari precedenti per furti in abitazioni. Più volte è stato denunciato per furti in abitazione ed è stato condotto nel carcere minorile Ferrante Aporti di Torino.