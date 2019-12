Giovane in monopattino va a sbattere contro il portellone del bus: incidente forse provocato da un ladro

Lo sportello sarebbe stato aperto all'improvviso in un tentativo di furto. La vittima, 25 anni, è grave in ospedale

E' accaduto in via Borsellino a Torino

Brutto incidente, in serata, a Torino dove un giovane di 25 anni che viaggiava su un monopattino elettrico, è andato a sbattere contro il portellone di un bus di una società di viaggi, la Hermes Line, che in quel momento era fermo, in sosta, in via Borsellino, a pochi passi dal centro città. Soccorso dal 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cto con un’ambulanza medicalizzata, in codice rosso.

E’ STATO UN LADRO A PROVOCARE L’IMPATTO?

Il rovinoso impatto, in ogni caso, non sarebbe stato provocato da una manovra dell’autista del pullman. Il giovane, infatti, si è schiantato contro il portellone che è stato aperto all’improvviso probabilmente da un ladro per un tentativo di furto. Dopo l’incidente, infatti, secondo le testimonianze raccolte dalla squadra antinfortunistica della polizia municipale, una persona è fuggita a piedi.

IL CONDUCENTE STAVA RIPOSANDO

A bordo del bus, senza passeggeri, c’era l’autista, che stava riposando, all’esterno l’altro conducente, impegnato nella pulizia del mezzo. L’incidente è avvenuto all’angolo con via Nino Bixio, dove non è consentita la guida di monopattini.