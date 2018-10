Giovane muore in montagna. Due anziani persi nei boschi

Fabio Carnemolla, 26 anni, era un esperto escursionista. Per lui la montagna era davvero tutto. Ed è lì che ha trovato la morte, nella giornata di domenica, a quota 1.600 metri, sopra Bardonecchia, già in territorio francese. Il giovane, residente a Bellinzago, nel Novarese, era arrivato in Val di Susa in mattinata per un’escursione in alta montagna, sfruttando ancora una giornata bella prima dell’avvicinarsi dell’inverno e delle temperature più fredde. I genitori da ore attendevano il solito messaggio: «Tutto ok». Ma questa volta non è stato inviato. Di qui la decisione di chiedere aiuto ai mezzi di soccorso. La macchina si è subito messa in moto, con il Soccorso Alpino che ha iniziato a battere palmo a palmo la zona, fino a quando non l’hanno trovato, privo di vita.

Con molta probabilità è scivolato, battendo violentemente il capo. Sono stati i gendarmi a recuperare il corpo e a riportarlo poi a valle. A Bellinzago c’è tanta incredulità, visto che Fabio era un ragazzo conosciuto, definito semplice, solare e grande lavoratore anche dal sindaco Giovanni Delconti.

Ed è invece finita in modo positivo la disavventura di una anziana cercatrice di funghi di Coazze, che domenica si era messa “in caccia” nei boschi della Val Sangone, salvo poi far perdere le sue tracce. I familiari non vedendola tornare si sono impauriti. E così i soccorritori hanno iniziato le ricerche nella zona di località di Indiritto, con vigili del fuoco, squadre cinofile dei carabinieri e le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese della Stazione Val Sangone a controllare ogni zona.

Le battute sono andate avanti tutta la notte, salvo essere interrotte per qualche ora, per poi essere riprese fino al pomeriggio di ieri, quando è stata ritrovata, sana e salva, seppur un po’ provata. È stata individuata nei pressi della località Palé, recuperata con l’elicottero Drago 66 dei vigili del fuoco tramite verricello e poi affidata alle cure del 118. Il primo ad abbracciarla è stato proprio il figlio, che ha partecipato attivamente alle ricerche sin dal pomeriggio di domenica. Intanto, in serata, un 80enne cercatore di funghi è stato trovato, anch’egli vivo, a Trana. Caduto, si è procurato un trauma alle gambe. Ora si trova in ospedale.