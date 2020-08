Dai post sui social in tema di Covid si capisce che l’Italia è divisa in due blocchi: i garantiti e i no. Tutti quelli che chiedono severità, hanno uno stipendio o una pensione sicuri. Gli altri, quelli che non l’hanno, reclamano la fine delle restrizioni. Fa rabbia il totale asservimento dei media al governo: ogni notiziario insiste sul pericolo perdurante, sulla nuova ondata in arrivo, sugli stati esteri che hanno mollato e ora si trovano in difficoltà. Si enfatizza il calo dell’età media dei contagiati per spaventare i giovani, i grandi fregati da questo governo. Fregati perché si troveranno domani un debito mostruoso da pagare, una pensione ridotta o cancellata, una vita controllatissima fatta di stenti e lavoro mancante. Ma i ragazzi han capito che ormai le restrizioni sono esagerate, legate solo all’ossessione dei politici di pararsi il fondoschiena. Per quello, dopo tre mesi di carcere domiciliare, hanno ricominciato ad aggregarsi, divertirsi, socializzare, ballare, far sesso. A vivere, insomma. E subito bràmm, la stangata. Solo su di loro. Chiuse le discoteche, obbligo di mascherina dal tramonto all’alba. Ma chi sperate di fermare? Se non gli lasciate le discoteche e la movida, i giovani balleranno in casa, in garage, nei capannoni, nelle spiagge, nei boschi. Voglio vederli, i pulotti, rincorrere migliaia di ragazzi nei rave. Più li schiacci, più i giovani si ribellano. Hanno capito che il pericolo è passato, che i bollettini Covid sono gli stessi che si potrebbero emettere per un comune raffreddore, e che i pochi morti di oggi sono la metà di quelli dovuti ad altre patologie ignorate (come i 49mila morti all’anno per infezioni ospedaliere). Non li fermate, i giovani.

