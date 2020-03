Giovanni Pastrone, il papà del kolossal

Giovanni Pastrone è un nome ampiamente noto a Torino, così come il titolo del suo “Cabiria”: ma quanti, effettivamente, lo conoscono davvero o hanno visto quel film? Considerato il padre del cinema italiano e uno dei registi più importanti del cinema muto a livello mondiale, Pastrone nacque ad Asti nel 1882 ma a Torino – dove morì nel 1959 – diventò regista e rese immortale il suo nome. Un nome che in questo 2020 ritrova una modernità inattesa in tv, su internet e (presto) in sala. “Pastrone e l’alba del cinema con Cabiria” è il titolo dello speciale condotto da Paolo Mieli su Rai Storia (annunciato sabato 21 in tv ma già disponibile su RaiPlay). Un approfondimento su una figura mitica, pioniere del cinema ma pure artista, contabile, produttore, inventore e, infine, medico. Nella Torino di inizio ’900, negli stessi anni in cui sorgono colossi dell’industria nazionale come la Fiat, con “Cabiria” il regista firma un capolavoro insuperato diventato iconico e immortale, il primo kolossal della storia del cinema alla cui sceneggiatura partecipò anche Gabriele d’Annunzio. Prova ne è, per chi ha visitato il Museo del Cinema all’interno della Mole, la gigantesca riproduzione della statua del Moloch, inquietante e imponente nell’Aula del Tempio. Inoltre il Museo da qualche tempo ha deciso, durante la presidenza di Sergio Toffetti, di intitolare al film la sala più grande del cinema Massimo.

Oltre al parere di esperti, la trasmissione Rai è costituita da significativi estratti da “Pastrone!”, documentario realizzato dal regista torinese Lorenzo De Nicola che avrebbe dovuto aprire, lo scorso 12 marzo, l’edizione 2020 del Glocal Film Festival. L’evento è stato rimandato ma presto, si spera, anche a Torino – proprio in sala Cabiria – sarà possibile vederlo e, dopo la proiezione al festival, uscirà in sala grazie alla distribuzione di Lab80.

Il progetto di De Nicola, basato su un diario dello stesso Pastrone ritrovato da un collezionista e ora di proprietà del Museo («Tassello fondamentale –- ha spiegato – che ha fornito una serie di indizi finora sconosciuti attraverso i quali è stato possibile rileggere i materiali sotto una nuova luce»), punta sui fasti cinematografici ma non trascura anche la sua vita successiva, controversa e poco raccontata. Abbandonata la Settima Arte, infatti, si dedicò agli studi medici inventando una rivoluzionaria apparecchiatura per la cura dei tumori (che, pare, usò con successo anche su di sé): le testimonianze di pazienti guariti sono numerose, ma non venne mai preso sul serio dalla medicina ufficiale.

Autore mitico e finalmente avvicinabile, in televisione e ancor di più non appena le sale saranno di nuovo agibili: le tracce di Pastrone in città sono molte (c’è anche una breve via a lui dedicata in zona Barriera di Milano) ma è giunto il momento per tutti di saperne di più. Orgoglio torinese, uomo dalle molte vite. Tutte da scoprire.