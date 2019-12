Il giovedì del “pensa consapevol-mente!”

“Abbi cura dei tuoi pensieri, perché essi diventano le tue parole. Abbi cura delle tue parole, perché esse diventano le tue azioni. Abbi cura delle tue azioni, perché esse diventano le tue abitudini. Abbi cura delle tue abitudini, perché esse diventano la tua vita.”

Le famose parole di Mahatma Gandhi ci ricordano come la qualità della nostra vita dipenda innanzitutto dalla qualità dei pensieri: le nostre credenze e il modo in cui ognuno vede le cose, si traducono in azioni quotidiane che parlano dunque di noi, di ciò che siamo e di come viviamo.

È molto importante sapere che il nostro ben-essere passa innanzitutto attraverso la consapevolezza di cosa pensiamo rispetto a ciò che ci capita, di quello che pensiamo di essere o vorremmo essere. Ma travolti dalla routine quotidiana e dai suoi ritmi sempre accelerati, molto spesso non ci fermiamo a riflettere su questo.

Con l’intento di sensibilizzare le persone ad aver cura di sé a partire da ciò che pensano, nascono gli incontri di Consapevol-Mente, in programma a fine gennaio con un ciclo di tre incontri su Tempo, Identità e Felicità.

A partire dalla lettura di brevi testi letterari e filosofici, le persone saranno invitate a riflettere insieme su di sé, a esprimersi e ad ascoltare nuove prospettive. Non si tratta semplicemente di dibattere o discutere sui temi proposti, ma a capire le ragioni profonde di quanto si sostiene dando attenzione a come il proprio punto di vista si traduca nel vivere quotidiano.

Protagonista del primo incontro sarà il Tempo, tema così sentito oggigiorno in maniera spesso negativa, ossia come recita il detto “il tempo è tiranno!”: ma c’è un altro modo di considerare il tempo in modo che lo si possa vivere e non solo subire come l’azione di un tiranno? Il tempo che viene scandito dalle lancette dell’orologio, è l’unico tempo che ci appartiene? Posso vivere lo scorrere del tempo nella mia giornata in maniera diversa?

Incontri a cura della Dr.ssa Sara Sitzia, laureata in Filosofia ed esperta in Pratica Filosofica, amministratore della L.S. Genius srl.

Primo incontro: giovedì 23 gennaio ore 20.45. Durata un’ora. Ingresso gratuito per il primo incontro, prenotazione obbligatoria entro il 20 gennaio 2020. Costo prossimi incontri: 15,00€ cad.

Sede incontri: Via Giacinto Collegno 26/A – 10138 Torino

Contatti: 011-18951402/342.9486121