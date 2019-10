Gira l’Italia in camper per spacciare droga: a Torino parcheggia nel posto sbagliato e finisce in manette

La pusher in gonnella ferma il veicolo a due passi dalla stazione dell'Arma. I carabinieri, insospettiti dal continuo via vai di persone, fanno scattare i controlli

Arrestata 31enne. Sequestrati 300 grammi di hashish e marijuana e 10mila euro in contanti

Si era messa a girare l’Italia a bordo di un camper trasformato in una sorta di laboratorio mobile della droga. Lì dentro, la pusher in gonnella, una donna di 31 anni, confezionava e poi vendeva marijuana.

PARCHEGGIA NEL POSTO SBAGLIATO

Una volta giunta a Torino, la spacciatrice ha fermato il veicolo nel parco Cavalieri di Vittorio Veneto e qui, senza rendersi conto di aver parcheggiato a due passi dalla stazione carabinieri San Secondo, si è messa a spacciare la “roba” come, evidentemente, faceva ad ogni altra tappa in giro per il Belpaese.

I CARABINIERI SI INSOSPETTISCONO

I militari, però, insospettiti dal continuo via vai di persone, soprattutto giovani, a tutte le ore del giorno e della notte, sono passati all’azione ed hanno deciso di controllare il camper. Hanno così scoperto e sequestrato 300 grammi di hashish e marijuana e 10 mila euro in contanti. Per la 31enne, manco a dirlo, sono scattate le manette.