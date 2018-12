Vicino o lontano non fa differenza, l’importante è partire. E con Giramondo basta solo preparare la valigia, il resto è fatto. L’agenzia di viaggi di Santa Rita spicca nel panorama torinese per essere specializzata nella prenotazione della biglietteria a 360 gradi: dalla biglietteria dei treni di Trenitalia (cosa che poche agenzie fanno), alla navale e all’aerea di tutto il mondo a prezzi davvero convenienti. Non c’è luogo vicino o lontano che il Giramondo non possa raggiungere. E allora perché esitare? È proprio questo il periodo migliore per organizzare le proprie vacanze estive o preparare un viaggio primaverile approfittando di interessanti sconti sui biglietti aerei. E per i clienti incerti e pigri:

«Noi siamo in grado di organizzare viaggi su misura per chiunque ce lo chieda, cercando di accontentarne le esigenze al cento per cento».

Fiore all’occhiello di questo periodo le settimane bianche, dalla vicina Sestriere fino alle Dolomiti, i piccoli viaggi alle Canarie, Baleari, Formentera, dove si vive benissimo in inverno, i grandi “cult” come l’Egitto, Maldive, Zanzibar, Repubblica Domenicana e il Vietnam, «si sta bene e non costa molto». Infine, spicca un programma a prezzi molto competitivi sulle liste nozze per i viaggi da sogno delle coppie innamorate.

Indirizzo: via Buenos Aires 39/a

Telefono: 011.0688966

Orario: 9,30-12,50; 15,30-19-30; lunedì 15,30-19,30; sabato 9,30-12,50

Facebook: Link pagina Facebook