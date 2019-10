Girandola di nomine in Giunta: al sindaco le deleghe decisive

Sono Paola Rasetto e Valentina Cera a ereditare le cariche di Gabriella Ramello e Sara Sibona. Proveniente dal mondo cattolico la prima, e dall’area di sinistra la seconda, la loro nomina è avvenuta ieri sera nel corso di una conferenza stampa in cui il sindaco Giampiero Tolardo non ha mancato di ammettere le difficoltà che la sua Giunta ha attraversato in questi ultimi mesi di governo. «Abbiamo una storia alle spalle di cui fare tesoro ma in questi tre anni abbiamo guardato al futuro con l’idea di creare una classe politica che si riconoscesse nei valori del centro sinistra, in vista delle elezioni del 2021- spiega -. Sono stati tre anni di duro lavoro, per i quali ringrazio tutti, ma gli ultimi avvenimenti che tutti conoscete non sono stati condivisi dalla maggioranza. Ora vogliamo lavorare per ricucire le fratture politiche del passato e che si erano create in città». Gli avvenimenti cui Tolardo fa riferimento riguardano in particolar modo la gestione della raccolta differenziata in città, questione su cui si era aperta una rottura con l’ex assessore all’igiene urbana Sibona che aveva denunciato il mancato lavaggio dei cassonetti così come una sovrastima delle metrature che avrebbero provocato rincari sulle bollette. Con Ramello invece, la rottura si era palesata durante l’ultimo consiglio comunale, quando l’assessore al welfare aveva detto apertamente di non condividere le decisioni del sindaco all’indomani del passaggio al Pd di sei consiglieri della maggioranza. Di fatto, ieri sera sono comunque entrati in maggioranza due dei “mondi” rimasti esclusi alle scorse elezioni e con cui, afferma Tolardo, il dialogo non si era mai spento. Insomma, da oggi si cerca di guardare avanti senza dare peso ai personalismi, bensì cercando di squadra.

In continuità col passato Rasetto prende le deleghe a sanità, casa e politiche sociali. Cera avrà i servizi demografici, politiche internazionali, ambiente, pari opportunità e agricoltura. In capo al sindaco va l’igiene urbana e a Michele Pansini l’urbanistica mentre ad Antimo De Ruosi va la protezione civile in un’ottica di distribuzione delle deleghe. L’input è quello di rispettare l’autorevolezza di ogni assessore, pur rispettando le linee programmatiche stabilite a inizio mandato. Intanto Ramello e Sibona, presenti in conferenza stampa, hanno indetto per questa sera un incontro in cui racconteranno la loro verità. Nel frattempo anche il Covar14 ha voluto rispondere con una nota proprio alle critiche di Sibona, rendendo note alcune informazioni che erano state fornite proprio all’ ex assessore sul lavaggio dei cassonetti e delle strade. «I disservizi indicati sono stati sanzionati, come segnalato e previsto dal capitolato d’appalto, e la loro identificazione è frutto del costante controllo effettuato dalla struttura del consorzio».