Girarrosto Lo Zio – A tavola con Zio Hani fra polli, pizze, panini Il servizio pure on line

Se a qualcuno venisse l’acquolina in bocca e si trovasse a spasso per corso Peschiera, zona San Paolo, il consiglio è quello di fare una salto presso “l’angolo di ogni bontà”, rigorosamente salata. Si tratta della Pizzeria Gastronomia Girarrosto Lo Zio, un nome e una garanzia di cortesia, in cui si può mangiare davvero di tutto, in loco, da asporto, oppure, per chi non ha voglia di uscire di casa, ordinando on line. Come si evince dal nome, a scelta ci sono polli arrosto e fritti vari, ma anche pizze, di tantissimi tipi, primi, hamburger, panini, contorni e arrosticini. Numerosa la scelta di menù a disposizione per un pasto completo. C’è il menù di pollo, per esempio, ma anche il menù lasagne, il menù di salsiccette, il menù di alette, di cotoletta di pollo, il tutto accompagnato da insalate, patatine e bibite. Ogni tre menù (costano 5 euro) uno è in omaggio, una promozione molto interessante soprattutto per le famiglie numeros26e. Tra le pizze, che partono da soli 3 euro (la marinara), se ne contano decine di sapori diversi, così come i panini e gli hamburger. Non resta che mettersi a tavola.

Indirizzo: corso Peschiera 165/B, Torino

Telefono: 011.375327

Orario: 10,50-; 23,30 (chiuso il martedì)

Sito: www.girarrostosanpaolo-torino.it