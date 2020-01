GIRARROSTO SAN PAOLO DA ZIO HANI- TANTI MENÙ A PREZZO FISSO PER UNA CUCINA CHE RICONCILIA CON IL BUON CIBO

Il Girarrosto San Paolo da Zio Hani, che in realtà è anche pizzeria e gastronomia, è un appuntamento fisso non solo per chi vive nel quartiere. Tutto buonissimo, da mangiare in loco oppure da asporto ma anche on line.

Qualità e cortesia,ma soprattutto prezzi vantaggiosi, con meù a costi fissi. Come quelli di pollo, il menù delle lasagne, il menù di salsicette, il menù con cotoletta di pollo, quello con salsicciotto e quello con panino, tutti a 5 euro comprese patatine e bevande. A scelta ci sono ancora polli arrosto e fritti vari, ma anche pizze, di tantissimi tipi, primi, hamburger, panini, contorni e arrosticini. Tra le pizze, che partono da soli 3 euro (la marinara), se ne contano decine di sapori diversi, così come i panini e gli hamburger. E allora, scatenate il gusto

Girarrosto San Paolo da Zio Hani, corso Peschiera 165/B,

Torino; 011.375327.

Orario: 11- 23,30 (chiuso il martedì).

Internet: www.girarrostosanpaolo-torino.it.