Girava per strada con una pistola in pugno: arrestato diciannovenne

E’ successo venerdì, poco dopo la mezzanotte, in corso Palermo: gli agenti del Commissariato Barriera di Milano si accorgono che tra gruppo di ragazzi che stava transitando all’altezza di corso Novara, uno di essi impugnava una pistola.

Nel tentativo da parte degli agenti di avvicinarsi, il gruppo si disperde. Gli agenti allora si dirigono verso il giovane armato, 19enne di origine marocchina, e lo bloccano. Questi si era precedentemente disfatto dell’arma (pistola a salve priva di cartucce e tappo rosso), dandola ad una ragazza minorenne del gruppo che, dopo qualche titubanza iniziale, ha poi consegnato l’arma agli agenti.

Gli agenti hanno poi appurato che poco prima il gruppo aveva tentato di entrare in un bar e, quando questo gli è stato negato, il giovane ha estratto e mostrato l’arma facendo scappare i clienti. Inoltre, una volta in ufficio, ancora in uno stato alterato, ha rotto una sedia. E’ stato così arrestato per minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Denunciato anche per procurato allarme e per minacce al titolare del bar.