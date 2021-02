Per celebrare il 160mo anniversario dell'Unità nella prima capitale, quattro in totale gli arrivi in Piemonte

Il Giro d’Italia 2021 partirà da Torino il prossimo 8 maggio. Un modo per celebrare il 160mo anniversario dell’Unità d’Italia nella sua prima Capitale, con una cronometro di nove chilometri tra le vie del centro che sembra cucita apposta su Filippo Ganna, star della specialità e piemontese doc.

Erano dieci anni che il Giro non passava da Torino. A seguire, altre due tappe saranno interamente piemontesi. La seconda, una frazione di 173 chilometri da Stupinigi a Novara adatta ai velocisti, e la terza, da Biella a Canale d’Alba di 187 chilometri, con finale ‘nervoso’ tra le colline delle Langhe e del Roero.

In Piemonte anche un’altra tappa della Corsa Rosa, la 19ma, con arrivo in salita sull’Alpe di Mera in Valsesia. Il giorno dopo, poi, la carovana del Giro prenderà le mosse da Verbania per la tappa numero 20.