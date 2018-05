Giro d’Italia, teppisti in azione nel Torinese: vetri e olio sparsi lungo il percorso della tappa Susa-Cervinia

Il raid nella notte a La Cassa e a Villardora: carabinieri e polizia indagano per individuare i responsabili

Oggi presidio di protesta del Movimento No Tav

Teppisti in azione in occasione della tappa del Giro d’Italia Susa-Cervinia. Nella notte ignoti hanno sparso olio da motore su un tratto di strada di 200 metri a La Cassa, sulla strada provinciale di Caselette, all’altezza della località Truc di Mola. I carabinieri di Rivoli sono stati costretti a bloccare la circolazione per ripulire l’arteria e rendere sicuro il passaggio dei ciclisti.

In una rotonda a Villardora, invece, sono stati gettati dei vetri, poi rimossi. Sulla vicenda indagano i militari dell’Arma e la polizia, che stanno cercando di risalire ai responsabili. Non sono state lasciate scritte.

Intanto oggi il movimento No Tav attuerà un presidio di protesta a Susa. Lungo il percorso della 20a tappa saranno esposte bandiere contro la nuova linea ad alta velocità Torino-Lione.