Giro di prostitute nigeriane scoperto e smantellato a Torino, un arresto

Un giro di prostitute nigeriane, vere e proprie schiave tenute spesso in scacco attraverso riti voodoo, è stato scoperto e smantellato dai carabinieri di Torino, che hanno arrestato una 33enne residente nel capoluogo piemontese responsabile del reclutamento e dell’induzione alla prostituzione di due giovani connazionali.

Le indagini della procura di Torino, partite a gennaio, hanno accertato come la donna avesse la gestione di un ampio giro di ragazze e mantenesse contatti con gli organizzatori, in Nigeria, dei cosiddetti “viaggi della speranza”, i trasferimenti verso l‘Europa motivati da studio o lavoro che si rivelano poi trappole per le giovani donne.

A far scattare l’inchiesta è stata la denuncia di una ragazza giunta in Italia nel 2016 dopo un lungo viaggio in autobus fino alla Libia e poi sbarcata a Lampedusa. Da qui è stata trasferita a Settimo Torinese, dove per cento euro è stata fatta scappare dal centro di accoglienza da una donna. Dal centro, però, la ragazza è finita in un appartamento a prostituirsi per ripagare il “debito” di 25mila euro necessari alla propria liberazione.

Prima di partire per il viaggio, la ragazza era stata sottoposta in un villaggio nella zona di Benin City, in Nigeria, a un rito voodoo consistente nel prelievo di campioni di sangue, unghie e capelli e nel giuramento solenne di non rivelare mai il nome dei propri accompagnatori in Italia, pena sciagure, guai e lutti per i propri familiari.

La vittima ha denunciato inoltre di essere stata affidata a un ‘connection man’, un emissario di organizzazioni criminali che prende in carico un centinaio di ragazze nel viaggio dall’Africa. La donna arrestata, oltre a fornire alle stesse un domicilio dove prostituirsi, ha usato costantemente nei loro confronti minacce e condotte violente.