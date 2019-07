GIRRAROSTO LO ZIO-PIZZA E GOLOSITA’ SPENDENDO POCO

L’appetito non va in vacanza in corso Peschiera, zona San Paolo, dove “l’angolo di ogni bontà”, rigorosamente salata, rimane sempre aperto. Ovviamente stiamo parlando della Pizzeria Gastronomia Girarrosto Lo Zio, in cui si può mangiare davvero di tutto, in loco, da asporto, oppure, per chi non ha voglia di uscire di casa, ordinando on line. Buon cibo, cortesia e risparmio soprattutto per quanto riguarda i menù, tutti a 5 euro. Si tratta del menù di pollo, il menù delle lasagne, il menù di salsicette, il menù di alette, il menù con cotoletta di pollo, il tutto accompagnato da insalate, patatine e bibite. A scelta ci sono ancora polli arrosto e fritti vari, ma anche pizze, di tantissimi tipi, primi, hamburger, panini, contorni e arrosticini. Tra le pizze, che partono da soli 3 euro (la marinara), se ne contano decine di sapori diversi, così come i panini e gli hamburger. Non resta che mettersi a tavola.

Pizzeria Gastronomia Girarrosto Lo Zio, corso Peschiera 165/B, Torino; 011.375327. Orario: 10,50-; 23,30 (chiuso il martedì);

girarrostosanpaolo-torino.it.