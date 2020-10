Gite scolastiche, movida, sport di contatto amatoriali: ecco il nuovo Dpcm [SCARICA IL PDF]

Arginare il covid. E’ questo l’obiettivo del nuovo Dpcm, che è stato firmato nella notte dal premier Giuseppe Conte e che avrà valore per i prossimi 30 giorni. Tra le novità, lo stop alle gite scolastiche e agli sport di contatto a livello amatoriale (calcetto, basket, etc.). Nel mirino anche la movida: scatta il divieto di sosta fuori ai locali dopo le 21.

Resteranno ancora chiuse sale da ballo e discoteche, anche all’aperto. Sì, invece, alle cerimonie per matrimoni, comunioni e battesimi, ma non potranno partecipare più di 30 persone. Per quanto riguarda le abitazioni private, “comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6”.