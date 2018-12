Giù il muro nella moschea: «Uomini e donne insieme»

La moschea di Trino Vercellese, la più grande del Piemonte occidentale, abbatte i muri per unire in preghiera uomini e donne e diviene luogo di culto a tutti gli effetti ottenendo tutte le regolarizzazioni urbanistiche. Si tratta del primo caso in Italia, un passo storico che affonda le sue radici nello scorso luglio, quando Roberto Rosso, vicesindaco della città e capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune a Torino, ha voluto porre le basi per una collaborazione fattiva con la comunità Islamica residente in città.

«Durante la campagna elettorale ho avuto modo di visitare la moschea, del tutto abusiva, ricavata in un ex magazzino industriale – spiega Rosso -. In occasione di alcuni incontri mi sono accorto che uomini e donne entravano per la preghiera, ma poi le donne sparivano. Sono andato a verificare e ho scoperto che mentre gli uomini pregavano davanti all’Imam, le donne erano relegate in una stanza senza finestre e luci, con il solo collegamento di un televisore a circuito chiuso».

Una condizione contraria ai principi della Costituzione italiana, che prevede la parità di genere tra uomini e donne. «Ho deciso così di incontrare l’imam e i capi della comunità apprendendo che la precedente amministrazione non aveva mai legalizzato la situazione e che, mancando le autorizzazioni, le attività religiose si svolgevano in modo abusivo – prosegue Rosso -. Le cose non potevano andare avanti così, bisognava creare le condizioni per rientrare nella legalità, pena la chiusura della moschea».

Ed è così che è partito il cambiamento culturale. L’imam Omar Alì, egiziano di 35 anni, ha accettato la sfida che ha portato in poco più di tre mesi alla regolarizzazione e all’abbattimento del muro di separazione tra uomini e donne. «Di solito queste moschee vengono approvate come semplici centri culturali, di fatto non adatti all’attività di culto – spiega il vicesindaco -. Ma la comunità ha riconosciuto che non è una norma fondamentale separare gli uomini dalle donne e ha accettato questa situazione con mentre aperta, gentilezza e molta disponibilità».

Appena i lavori all’interno della moschea saranno finiti, l’evento sarà celebrato con una festa che coinvolgerà comunità – circa mille persone su 7.500 residenti – e amministrazione. Un grande caso di integrazione e collaborazione che ha destato la curiosità di programmi come Striscia la Notizia. «La sera di Natale ci sarà uno speciale sulle festività e il nostro caso sarà raccontato dall’inviata Rajae Bezzaz – conclude Rosso -. Credo che sia un’occasione per far comprendere che l’Islam può essere una religione liberale rivolta anche a un certo secolarismo e come, attraverso il dialogo, sia possibile arrivare a soluzioni condivise pur partendo da presupposti differenti».