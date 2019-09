Per il Giubileo 2025 ritorna l’Ostensione. Nosiglia non ci sarà

La prossima Ostensione della Sindone potrebbe coincidere con il Giubileo del 2025. L’ipotesi, per ora non molto di più, si fa strada insieme alla quasi certezza che da qui alla fine del mandato dell’arcivescovo Cesare Nosiglia – appena rinnovato da Papa Francesco fino al 2021 – la Santa Sede non avrebbe previsto di mostrare nuovamente al pubblico il Sacro Lino. A riaccendere l’attenzione su quello che Giovanni Paolo II ha definito «lo specchio del Vangelo», nelle scorse settimane, sono state le recenti scoperte dell’Università di Padova, pubblicate anche sul Journal of Cultural Heritage, per cui la Sindone riporterebbe tracce di antiche monete bizantine. Quasi una conferma della autenticità storica del reperto, secondo l’esito delle ultime ricerche scientifiche.

