Giudice sportivo, squalificato Bentancur. Multati la Juve e Allegri

Un turno di squalifica a Rodrigo Bentancur, ammende di 10mila euro alla Juventus e al tecnico Massimiliano Allegri: questo il bilancio in casa bianconera dopo la velenosa sfida di Santo Stefano a Bergamo contro l’Atalanta.

C’era attesa per le decisioni del Giudice Sportivo, soprattutto in relazione ai provvedimenti nei confronti del tecnico, protagonista di un vero e proprio show con il quarto uomo a bordo campo dopo l’espulsione di Bentancur e di dichiarazioni pesanti nel post gara davanti alle telecamere.

Per Allegri multa da 10mila euro “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, espresso valutazioni insinuanti nei confronti dei collaboratori della Procura federale”. Stessa sanzione alla Juventus per le intemperanze dei tifosi, che dopo il gol del 2-2 di Ronaldo hanno lanciato un fumogeno nel settore occupato dalla tifoseria avversaria.

Previsto, invece, il turno di stop per Bentancur, espulso per doppia ammonizione. Il centrocampista uruguaiano salterà Juve-Sampdoria, ultima sfida del 2018 in programma sabato allo Stadium, in cui mancherà peraltro anche il difensore blucerchiato Andersen, a sua volta squalificato.