Giulia Bruschi, la sosia di Elodie star di Temptation

La somiglianza è impressionante, tanto che – soprattutto durante la prima puntata – qualcuno l’ha addirittura scambiata per Elodie Di Patrizi, la cantante che nell’ultima estate ha spopolato con tormentoni come Ciclone, Guaranà o Andromeda.

In comune con la cantante Giulia Bruschi non ha soltanto la bellezza e i tratti somatici, ma anche un fisico da capogiro che gli spettatori di Temptation Island, il fortunato reality in onda su Canale 5, non hanno potuto fare a meno di notare e apprezzare.

Curve sinuose e un lato B da urlo per la splendida single (ma per quanto?) di origini cubane, che vive a Lucca e che è stata capace di far perdere la testa a uno dei fidanzati, Gennaro, inducendolo più volte in tentazione. Come biasimarlo?