Giulia Cobez, la playmate che sembra Barbie

Sul suo profilo Instagram si presenta come “playmate and dancer”, in realtà a un primo sguardo sembra una controfigura di Barbie, la bambola più famosa al mondo, dotata però di curve esplosive.

Giulia Cobez, procace modella triestina, è biondissima e decisamente sexy. Lo dimostrano le foto che fanno da corredo al suo seguitissimo account social, un concentrato di malizia e di birichina esuberanza.

In effetti playmate Giulia lo è stata per davvero, per l’edizione slovena della celebre rivista patinata. Scatti da urlo, peccato però per lo slogan di stampo titino che quelli di Playboy scelsero per la prima pagina e che rischiò addirittura di far scoppiare un incidente diplomatico.