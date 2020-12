Giulia Napolitano, la dignità non è in vendita

Da alcuni giorni è finita al centro dell’attenzione, dopo aver rivelato nel corso di una puntata di Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7, di aver partecipato a festini organizzati tra Roma e Milano insieme a politici, vescovi e altri insospettabili, dove circolava droga.

Festini in cui avrebbe ricevuto proposte indecenti. Ha infatti raccontato che un tizio, le ha offerto 15mila euro per trascorrere la notte con lei. Con una richiesta specifica: il suo lato B. Proposta che Giulia Napolitano, 21enne modella siciliana, ha sdegnosamente rifiutato.

Una come lei, infatti, non è in vendita. La dignità non si compra. Al massimo, le straordinarie fattezze di Giulia possono essere ammirate su Instagram. Il suo profilo, letteralmente preso d’assalto negli ultimi giorni, lascia poco o nulla all’immaginazione.