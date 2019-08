Una giungla nel parco di Italia ’61: «E’ diventato casa per disperati»

Un tempo, il parco attorno a Palazzo del Lavoro era motivo di stupore per i torinesi. Oggi, è una specie di selva abbandonata a se stessa, talmente trasandata che gli alberi rischiano di cadere sulla testa dei passanti in via Ventimiglia. I platani, i cedri ed i pini attorno allo scheletro del glorioso edificio di Pier Luigi Nervi sono infatti cresciuti in modo impressionante, ma senza manutenzione, senza rimonda del secco, senza controllo della loro salute, quelli che sono diventati dei veri giganti verdi sono a rischio stabilità.

Un enorme ramo di un cedro, qualche mese fa, è collassato sulla recinzione, piegandola, e parte di esso è finita sul marciapiede. Fortunatamente in quel momento non passava nessun pedone. Successivamente al crollo quello stesso cedro è stato legato da delle corde per impedire il crollo di altri rami. Un altro cedro, poco lontano, presenta vistosi cedimenti. Inoltre, un pino ha assunto una pendenza tale che sembra un miracolo che sia ancora in piedi. I residenti sono sul piede di guerra: «Il giardino è terra di nessuno – denuncia Davide Filardo, del comitato residenti -. E’ diventato un bosco nel quale si intrufolano anche delle persone. Li abbiamo visti passare in un buco della recinzione, recentemente chiuso». La stessa situazione è confermata dai cittadini che frequentano Italia ’61: «Stiamo sempre molto attenti – testimonia Daniele G. -. Nemmeno un mese fa vedevamo ancora gente che entrava e usciva».

Il timore è dunque che grazie alla rigogliosa (e pericolante) parete vegetale i disperati abbiano eletto palazzo del Lavoro come loro “proprietà”. Questa situazione richiederebbe un intervento urgente; invece, per il simbolo di Italia ’61 il destino sembra segnato: « L’ennesimo investitore non è più disponibile ad intervenire su Palazzo del Lavoro – conferma il vicepresidente della circoscrizione Otto, Massimiliano Miano -. Un po’ per ricorsi dei comitati e un po’ per l’indecisione dell’amministratore comunale».