Giura il governo Conte ma a noi del Piemonte (forse) uno strapuntino

«Vi dovete fidare di tutti questi ministri, abbiamo messo su una bella squadra». Sono parole di rassicurazione quelle con cui il premier Giuseppe Conte ha voluto rispondere ai lavoratori FedEx che presidiavano Montecitorio. Le prime pronunciate in pubblico nel giorno del giuramento e su una delle vertenze di cui dovrà presto occuparsi il neo ministro al Lavoro, Luigi Di Maio.

Una vertenza che tocca Torino e il Piemonte, rimasti però fuori dalla squadra di governo. Ben più difficile da sciogliere a livello politico è il nodo che interessa la Tav, per cui comincia a salire la preoccupazione, soprattutto in funzione dell’unico “strapuntino” che potrebbe toccarci, ovvero, un incarico da vice-ministro per la “pasionaria” No Tav, Laura Castelli, papabile per il ministero della Pubblica amministrazione in una delle prima ipotesi dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte.

