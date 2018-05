Una che non accetta di pagare in nero e non si accontenta neppure di un foglietto su cui si dà conto di un pagamento. Al punto, come vedremo, di farsi “giustizia” da sola.

In sintesi la storia di Giuseppina che ha appena traslocato nel nuovo appartamentino di Chieri, cittadina dove ha sempre vissuto e lavorato, è semplice. Acquista un boiler e deve far riparare la vaschetta del water. Così chiama un idraulico e comincia la solita solfa del “oggi non vengo”, “domani non posso”, mentre i lavori vanno a rilento.

Giuseppina ribolle di sacrosanta ira, ma tace. Fino a quando l’artigiano non presenta il conto: 88 euro, che lei paga sull’unghia e in contanti. Ma poi chiede la ricevuta. E li casca l’asino. «Io ho sempre pagato le tasse e non c’è stata una cliente del mio negozio che sia uscita senza scontrino, per questo non transigo».

Figuratevi lo sdegno che ha provato quando il lattoniere ha cercato di guadagnare la porta, e l’ha spinta un po’ di lato. Veloce come il lampo, la porta l’ha aperta lei e poi l’ha richiusa, con due giri di chiave.

«Esci solo se mi dai la ricevuta», ha gridato con tutta la voce che aveva in gola. Il resto lo hanno fatto i carabinieri costretti pure a restare seri di fronte a una scenetta che tuttavia nascondeva due reati: sequestro di persona ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Dunque la vicenda non ha un lieto fine per Giuseppina. Ma potrebbe diventare una favola per i bimbi del domani, quando lei avvolta nel suo mantello guiderà la crociata contro i furbetti. Idraulici compresi. Per me, l’ho detto è già Giuseppina l’eroina.

