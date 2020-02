Giusy Ferreri preferisce il club: «Tutta me stessa in una notte»

Mi mancava l’atmosfera intima dei club, non vedo l’ora di iniziare questo tour»: Giusy Ferreri è ormai pronta, dal 2 marzo sarà in giro per l’Italia con una decina di concerti che la porteranno martedì 3 alle 21 all’Hiroshima Mon Amour di via Bossoli 83 (per problemi organizzativi il live non si terrà più, come inizialmente previsto, al Teatro Concordia di Venaria).

«Per festeggiare questo nuovo momento della mia carriera, che a maggio compirà 12 anni, ho scelto di assecondare le molte richieste dei miei fan e di inserire in scaletta tanti pezzi meno eseguiti, brani presenti nei miei album ma che, per vari motivi, non ho quasi mai portato sul palco. Non mancheranno, ovviamente, tutte le mie hit più note, quelle da cantare tutti insieme con il pubblico. Stiamo facendo le prove in queste ore, sono molto felice».

Accanto a “classici” come “Le cose che canto”, “Volevo te” e l’ultimo singolo “Momenti perfetti”, Giusy Ferreri interpreterà, tra gli altri, pezzi meno ascoltati come “Déjà-vu”, “Nessuno come te mi sa svegliare” e “La bevanda ha un retrogusto amaro”. «È un’esigenza nata in questi mesi per spaziare maggiormente, per avvicinarmi al pubblico che mi segue di più ed è consapevole che nel mio repertorio oltre alla chiave pop ci sono diversi brani arricchiti da elementi stilistici rock, punk… sarà una scaletta decisamente molto dinamica».

È datato aprile 2009 il primo concerto di Giusy Ferreri all’Hiroshima Mon Amour di Torino: tante cose sono successe da allora, tanti successi e tanti cambiamenti nella sua carriera. Una cosa si conferma pressoché uguale da anni, la band che segue la performer in giro per l’Italia. «Ad accompagnarmi sul palco avrò una formazione di musicisti consolidata da molto tempo. Li trovo perfettamente adeguati alla mia vocalità, hanno un suono bello robusto e corposo, fedele agli arrangiamenti degli album ma arricchito di intensità e di verità. Saranno con me compagni di viaggio ormai storici come Andrea Polidori alla batteria e Gabriele Cannarozzo al basso, ma anche Mattia Boschi al violoncello e Fabrizio Leo alla chitarra».

Da Milano alla sua Sicilia, passando per Torino, Napoli, Roma e non solo, l’inizio della tournée Giusy Ferreri Live 2020 è in arrivo: «Il palco è la mia seconda casa», ha spiegato spesso la cantante. Facile quindi immaginare nuove tappe e nuovi tour nei prossimi mesi: «C’è già un programma, effettivamente, ma per tutto quello che ci sarà dopo queste date di marzo avremo modo di aggiornarci prossimamente».