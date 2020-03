Gli alberi di Neirotti opere a cielo aperto: «Per noi sono vita»

Un’esposizione a cielo aperto nata dalla filosofia di Osvaldo Neirotti, scrittore e artista torinese classe 1969, il primo al mondo a intuire quanto necessario fosse dare risalto agli alberi, da sempre nostra fonte di vita. È così che, dopo diversi anni di sperimentazioni dei suoi colori rigorosamente naturali, Neirotti ha iniziato proprio da Torino ad abbellire vie e piazze tanto che oggi i suoi alberi decorati ammontano a 16 e tanti altri stanno per vedere la luce anche nel resto d’Italia.

«Se tutto va bene, parlo del coronavirus che giustamente ha bloccato anche la mia attività, a breve dovrei inaugurare un’opera che mi riempie di orgoglio. Si tratta di “Per non dimenticare” l’albero che ho pensato fuori da Porta Nuova e dedicato all’olocausto riferendomi al quel binario 17 da cui venivano deportati gli ebrei. E poi, in piazza Quattro Marzo, appena si sbloccheranno i permessi, dipingerò l’albero dedicato alla Gazzetta del Popolo che nacque proprio lì».

E in città si possono ammirare anche due alberi al Cortile del Maglio, “Fuoco” e “Acqua”; “Don’t stop art” nel cortile privato di via Eandi 29; quattro alla scuola Anna Frank, si tratta di: Alby, Momi, Franky e Cit. In via San Donato c’è “Marco, l’elefante”; in corso Racconigi angolo corso Vittorio “Emozioni”; davanti a casa Ugi c’è Ugino; “Evasione” in via Ormea 130; “Morris” in corso Agnelli angolo corso Sebastopoli; “Philip“ in corso Galileo Ferraris angolo corso Sebastopoli; “Diana” in corso Vittorio Emanuele II angolo corso Castelfidardo; “Parliamone” in piazza Adriano; l’“Albero della Donna” in corso Telesio angolo corso Francia.

Vere opere d’arte, per di più da ammirare gratuitamente e che in questi giorni di quarantena appaiono ancora più belle quando le si “incrocia” per caso magari durante un salto veloce al supermercato. Un’idea brillante, non ha paura che gliela rubino? «In realtà non ci penso – continua Neirotti – non è così semplice. Per creare questi colori naturali in tutte le loro varietà ho impiegato molto tempo, e poi ci sono i permessi. Sembra facile, ma questa è una vera missione, l’albero è un’icona della natura e valorizzarlo è un modo per insegnare all’uomo a rispettarla e a rispettare maggiormente i suoi simili».

Un messaggio delicato e profondo, ma anche il portafoglio vorrà la sua parte… «Certamente, io vivo d’arte – conclude Neirotti -. Intanto ogni albero viene fotografato, quindi, queste foto possono entrare a fare parte di esposizioni. Inoltre, sono già in contatto con alcune grandi realtà commerciali che hanno intenzione di sponsorizzare il mio lavoro».