Gli danno un appuntamento nel posto sbagliato e lui…impazzisce

Si presenta all’appuntamento, probabilmente un colloquio di lavoro, tutto elegante e impettito. Giacca e cravatta, belle scarpe, tirato a lucido, è pronto all’incontro che potrebbe cambiare la sua vita. Peccato però che, invece di un bell’ufficio o magari di un raffinato caffè in centro, il luogo dell’appuntamento sia quello di un raduno rock.

Sconsolato, il giovanotto resta per un po’ in attesa di qualcuno, di qualcosa, fortemente imbarazzato dal suo abbigliamento. Poi forse capisce che si è trattato solo di uno scherzo, che non verrà nessuno a questo appuntamento e si adegua.

Oppure, semplicemente, impazzisce. Dà vita a un ballo frenetico, esasperato, dalle movenze inimmaginabili e vorticose. Ecco cosa succede a dare gli appuntamenti nei posti sbagliati.