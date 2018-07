GLI ENIGMI. Un triangolo di misteri. Sangue e trame oscure nella terra dell’Erbaluce

Un triangolo di orrore, una lunga scia di sangue che lega tre centri importanti della provincia di Torino: Chivasso, Ivrea e Cirié. Tutto ciò che c’è in mezzo si chiama Canavese. E proprio lì, negli ultimi dodici mesi sono stati perpetrati i peggiori delitti, si sono sviluppate anche delicate indagini di terrorismo. La patria dell’Erbaluce sembra essersi trasformata nella terra dell ‘orrore e dei misteri. «Spiegatemi un po’ voi che siete della zona. La procura di Torino dipende da quella di Ivrea?», chiedeva qualche mese fa un reporter inglese ai colleghi italiani. In Canavese per due volte in poche settimane, al giornalista anglosassone sembrava di vivere nella Chicago degli Anni Venti.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI