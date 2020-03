Gli eroi silenziosi

E’ cominciato tutto sabato scorso, 22 febbraio. Esattamente otto giorni Torino si è svegliata con l’incubo Coronavirus e ha cominciato a scivolare lungo il crinale della paura. Che ha scatenato perdite vertiginose fino a trasformarci, o quasi, in una città immobile e improduttiva. È bastata un’ordinanza ministeriale per chiudere scuole, università, teatri, musei, locali pubblici e servizi essenziali. Così, mentre si montavano le tende per il primo presidio sanitario di fronte agli ospedali, la clessidra delle perdite economiche cominciava a sgranare inesorabile i suoi granelli. Che sono diventate montagne in questi giorni così diversi dalla nostra vita di sempre. Il calcolo delle perdite registrate tra mancati incassi e cancellazioni di ordini o prenotazioni è stimato dall’ufficio studi di Confesercenti in 75 milioni di euro, circa 11 milioni al giorno. Che potrebbero salire fino a 300 milioni se l’emergenza dovesse perdurare per le prossime settimane. Una cifra enorme che tuttavia racchiude soltanto il commercio minuto, la ristorazione, la ricettività alberghiera e i servizi. Mancano all’appello gli artigiani. Ma basta considerare che giostre, luna park e discoteche hanno perso circa un milione per rendersi conto che le cifre salgono con progressione esponenziale. Infine i pezzi da novanta, ossia l’industria e le costruzioni con annesso mercato immobiliare, settori in cui è assai complesso scrivere delle cifre, prima che Confindustria Piemonte, Ance e Unione Industriale possano completare i sondaggi tra i loro associati. In ogni caso, mentre si profila un rinnovato stop alle scuole e in generale al mondo dell’istruzione, le previsioni di questo inimmaginabile salasso economico, non sono certo rassicuranti. Ce lo dice la Borsa che già ieri nel primo pomeriggio faceva presagire un venerdì nero all’indomani del nuovo crollo di Wall Street con tutti gli indici europei in ribasso e Milano in calo del 3,58% in parità con Londra. E soprattutto ce lo dice il cerchio che si sta stringendo sul nostro Paese da parte di grandi multinazionali, compagnie aeree, potentati economici e fondi che controllano il grande mercato del turismo internazionale. British Airways ha già chiuso i voli da e per l’Italia, Easy Jet ha fatto altrettanto su alcune tratte, Brussels Airlines ha tagliato i collegamenti con Linate, Malpensa, Roma, Venezia e Bologna. E così farà pure Israel Airlines. Non solo: dall’Arabia Saudita al Kuwait passando per Israele, Libano, Giordania, El Salvador, Mauritius, Capo Verde e Seychelles vietano l’ingresso agli italiani e – soprattutto – respingono ordini e prenotazioni, mentre altri paesi, compresa la Romania, impongono la quarantena. Ci vuole poco a capire che la tenaglia si sta stringendo e che abbiamo la gola scoperta di fronte a chi vuole speculare sui nostri patrimoni e sul Made in Italy spostando pacchetti turistici e tentando di offuscare il valore delle nostre griffe. Dobbiamo difenderci e, pur nella sacrosanta attenzione di fronte alle infezioni da virus, dobbiamo rialzare la testa e non chiuderci in casa, evitando persino un caffè con gli amici. Ieri abbiamo gridato forte con il nostro giornale “Riapriamo Torino”. Oggi lo ribadiamo per la necessità di difendere il nostro commercio, le imprese, la cultura. Insomma, la nostra vita di sempre.

