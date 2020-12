Per “gli Eroi” solo elemosine

Mi chiedo perché li abbiano chiamati eroi, i nostri infermieri. O meglio, perché la politica li abbia santificati a parole mentre in realtà ha continuato a prenderli a ceffoni, sottopagandoli, costringendoli a lavori che non hanno mai una durata certa, ingannandoli persino quando – sempre a chiacchiere – si diceva pronta a sostenere economicamente il loro sacrificio. Potrei citare le cifre dei contagiati e anche fare nomi e cognomi di chi è caduto sul fronte del Covid. O mostrarvi quelle fotografie vergognose di uomini e donne costretti a vestirsi con i sacchi dell’immondizia perché non c’erano tute protettive nei reparti. Ma mi limito a ricordarle, ben sapendo, come voi, che non c’è stato giornale tivù o social media che non abbia messo in risalto questa vergogna. Ebbene, abbiamo passato una prima pandemia, ora stiamo attraversando la seconda e neppure sappiamo come andrà a finire dopo Natale e Capodanno, ma loro sono sempre lì, purtroppo sempre meno, a governare reparti che a tratti assomigliano a gironi infernali. Ebbene sì, eroi ma senza medaglia. Per dare un segno del dovuto rispetto verso questi lavoratori che pure hanno in tasca una laurea, che cosa dobbiamo aspettare? Che ce li portino via le agenzie interinali di Gran Bretagna, Germania e Belgio, come è accaduto l’estate scorsa? Che siano altri, e non noi italiani, a riconoscerne il talento e la formazione? Sono domande che fanno a pugni con il buonsenso. E purtroppo dimostrano, se ancora ce ne fosse bisogno, che ben poco si fa per trattenere lavoratori (e cervelli) assai qualificati. Non chiedetemi perché accettano di lasciare l’Italia. La risposta è semplice: li pagano il doppio e garantiscono contratti a lungo termine. E noi? Beh, facciamo i bandi per le future assunzioni. Smilzi e senza prospettive. Complimenti!

