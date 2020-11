Gli errori e la speranza

Un mantra malefico. I telegiornali aprono i notiziari, tutti – ma proprio tutti – con l’elenco dei contagiati, dei ricoverati e dei morti da Covid. Una sorta di canto matematico che diventa, giorno dopo giorno, sempre più agghiacciante. Si chiama, ormai ovunque nelle redazioni, il bollettino della morte. Nessuno si astiene, e sarebbe assurdo farlo, ma certo questa conta tragica non aiuta né l’ottimismo, né la fiducia. E i guariti? Beh, l’unico che con l’aiuto della grafica, racconta pure quelli, è quel gran volpone di Bruno Vespa. Gli altri, a volte noi compresi, glissano. Come se guarire da questo virus maledetto che non abbiamo ancora capito come si sia generato e dunque non possediamo una cura specifica con cui combatterlo, sminuisse un poco la gravità della situazione. E invece no, il numero dei guariti, anche se proporzionalmente sono meno di quelli registrati in primavera, aiutano a capire che di Covid si guarisce. Non solo: si guarisce bene. E in molti, moltissimi casi, anche con le cure domiciliari ove il combinato disposto tra la celerità di intervento e la mano santa del medico di famiglia è vincente. Ad oggi i piemontesi che sono usciti dal tunnel del coronavirus sono stati dall’inizio della pandemia 47 mila. E se i numeri assoluti non sono ancora totalmente confortanti, visto che i contagi sono oltre quota centomila, c’è da chiedersi quanto pesi in questa battaglia al virus, il passato di tagli ai bilanci della nostra sanità e all’incapacità politica (senza distinzione di colori) di avviare una robusta assistenza domiciliare, dando il giusto peso al medici di famiglia e assumendo i camici bianchi necessari. Invece abbiamo nuotato nel precariato e lasciato spazio alla sanità privata a cui oggi chiediamo aiuto a mani giunte e con il portafoglio in mano.

