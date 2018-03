Gli incontri nella moschea di Porta Palazzo con il marocchino morto da martire in Siria

“A fine 2014 ho conosciuto su Facebook tale Oussama Khachia. Successivamente ci siamo incontrati a Milano, in stazione centrale, tra gennaio e febbraio 2015, in occasione di un weekend. Anche Khachia era interessato alla questione siriana (…) abbiamo passato una giornata insieme in cui abbiamo parlato di svariati argomenti”.

Il ragazzo che risponde alle domande del pm Antonio Rinaudo il 9 ottobre 2015 è Elmahdi Halili. E l’uomo che il ragazzo di Lanzo rivela di aver incontrato nella città della Madoninna è un marocchino espulso per terrorismo che, secondo l’intelligence, sarebbe morto da martire in Siria. Halili, difeso dall’avvocato Enrico Bucci, nell’interrogatorio dice di sapere del suo allontanamento dall’Italia.

E spiega, rispondendo al pm che gli chiede se abbia incontrato qualcuno a Torino o altrove “per discutere della produzione e divulgazione ”di materiali“ o per progettare azioni che si rifacessero all’Isis”, che all’incontro alla stazione presero parte altre tre persone: un fabbro, un macellaio e un operaio che risiedono in Lombardia e in provincia di Torino.

“Ci siamo incontrati a Milano per svago – ricorda il giovane – e comunque siamo andati a pregare in moschea con la vettura di Khacia. (…) Vi è stato un incontro successivo anche a Torino – prosegue Halili – insieme abbiamo fatto un giro a Porta Palazzo e al Balon”.

