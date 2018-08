Gli incroci di Champions. La Juve ritrova Pogba. Per Cr7 Mou e lo United

Nonostante fosse inserita nel girone delle teste di serie, nessun atterraggio morbido per la Juventus che, finita nel girone H, incontrerà gli inglesi del Manchester United, gli spagnoli del Valencia e gli svizzeri dello Young Boys. Girone non impossibile, ma l’urna di Montecarlo poteva essere maggiormente benevola.

GIRONE STORICO

Immediata la reazione di Max Allegri via twitter: «Gruppo impegnativo, con squadre di assoluto valore, grande tradizione e stadi storici: è questa la nuova Champions League». E dopo l’urna definitiva il direttore generale Beppe Marotta non si è nascosto: «Girone abbordabile, ma tutto dipende da noi. Dalla motivazione e dalla determinazione con cui affrontiamo gli avversari indipendentemente dal loro blasone. Questo è un torneo in cui la partita singola risulta determinante, quindi dobbiamo continuare a essere determinati e motivati».

