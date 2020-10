Gli isotopi nel formaggio

A volte mi assale la nostalgia della Porta Pila di una volta, coi suoi personaggi strani come Maciste, il sollevatore di macigni, o Annina, la vecchia danzatrice svanita. Nel mercato coperto verso le torri palatine c’era lo stand di Bruno Boeris, ingegnere nucleare, erede di una dinastia di formaggiai che lo avevano gestito fin dall’800.

A un certo punto della carriera Boeris aveva piantato lì neutroni e isotopi, ed era tornato al banco dei suoi avi. Sapeva dove comprare, visitava gli alpeggi, e conosceva a fondo l’arte di “allevare” i formaggi, come dicono i francesi. Non voleva commessi e apriva quando voleva. Magari dalle 10,30 alle 12,15 e poi dalle 16 alle 18,20.

C’era comunque sempre un capannello di buongustai ad aspettarlo, e coda davanti al suo bancone di marmo e legno, perché i suoi erano i migliori formaggi della regione. Lapis sull’orecchio, faceva il conto sulla carta del formaggio. Era sempre vestito con un camice di cotone blu, e portava stivali di gomma bassi.

Scapolo, misantropo, non dava confidenza a nessuno ed era di poche parole. Solo una volta osò invitare una commessa conosciuta al bar del mercato a mangiare una pizza. Si presentò con l’abito buono, un mazzo di fiori e gli stivali di gomma. Alla fine della cena le diede un biglietto da 500 euro, senza pretendere in cambio null’altro che la compagnia a tavola.

Alla sua morte lasciò il patrimonio di famiglia, costituito da 10 garages e 20 alloggi liberi, mai affittati. In casa gli trovarono decine di lavatrici nuove, piene di banconote. Tre milioni sul conto in banca. Tutto ereditato da parenti che non gli parlavano da anni e non andarono neanche al funerale. Se non è un personaggio questo.

collino@cronacaqui.it