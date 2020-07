Gli mancavano le rotelle

Ricordate Arcuri, la testa d’uovo (diciamo d’uovo) che dopo il nulla combinato come commissario straordinario Covid è stato premiato da una chiamata diretta della Ministra Azzolina per gestire la ‘fase di ritorno alla normalità scolastica’? Bene. Ha fatto partire il ‘bando europeo di concorso’ per tre milioni di banchi scolastici a rotelle “anti contagio”. Trespoli di plastica che dureranno pochi mesi e poi finiranno in discarica alla prima rotella rotta. Ci voleva un genio a rilevare questa esigenza in scuole dove cascano i soffitti e manca tutto, non solo Pc, stampanti, fotocopiatrici e materiale didattico, ma addirittura assi dei cessi, sapone e carta igienica. È così che sprecheremo un centinaio di milioni di quelli appena elemosinati a Bruxelles. Ma non è tutto. Il governo, tramite i mass-media asserviti, tiene accesa l’emergenza Covid, in modo che alla riapertura delle scuole sia necessaria la fornitura di dieci milioni di mascherine al giorno. Chi le fabbrica? Chi le vende? Chi le ha già prenotate, in Cina o altrove? A 50 centesimi l’una fa più di un miliardo per anno scolastico (mecojoni!) senza contare sanificazioni certificate, gel disinfettanti, guanti e tutte le altre stronzate. Ecco perché il governo vuole “guardia alta”. Due mesi di movide fitte fitte con mascherina abolita anche al chiuso senza alcun significativo rimbalzo dei contagi non sono serviti. Guardia alta. Solo così Conte può chiedere la proroga di un’emergenza priva di ragioni sanitarie, ma colma di ragioni politiche. Quali? Parlamento scavalcato, appalti e incarichi clientelari, assunzioni di precari a legioni, consulenze inutili, tangenti occulte, elargizioni varie per voto di scambio. Può bastare?

collino@cronacaqui.it