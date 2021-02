Gli nega un caffè e la riempie di botte, poi va a guardare la tv: arrestato

In zona Borgo Vittoria

Escalation di violenze e maltrattamenti, tutto per un caffè negato. Domenica sera una donna, dopo una giornata di lavoro, è rientrata alla propria abitazione in zona Borgo Vittoria e a pochi secondi dal suo ingresso è arrivata puntuale la richiesta del marito di preparargli subito il caffè. Una pretesa quotidiana quella dell’uomo, cittadino egiziano.

Al diniego della compagna, l’uomo le si è scaraventatato addosso, stringendole le mani al collo. La vittima, dimenandosi, è riuscita a liberarsi dalla presa e a fuggire verso la camera da letto, al che l’uomo le ha tirato dietro un’arancia. La donna, urlandosi e disperandosi a gran voce, ha allora comunicato al marito che avrebbe chiamato la polizia.

Udite queste parole, il marito ha afferrato una padella e, mentre la vittima tentava di raggiungere il soggiorno in cerca del proprio cellulare, l’ha colpita con violenza alla schiena, poi le ha scaraventato addosso lo stendino. La donna, esausta, si è accasciata a terra e a questo punto l’uomo ha infierito colpendola con dei calci nello stomaco.

Terminata l’aggressione, si è spostato in un’altra stanza, si è sistemato sul divano e ha iniziato a guardare la tv. La donna, ormai stremata, ha così potuto afferrare il cellulare e allertare il 112 NUE.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la vittima ad attenderli sull’uscio di casa. Dopo i primi accertamenti, gli operatori hanno accompagnato la coppia presso gli uffici della Questura e l’uomo ha riferito di essere impossibilitato a portare con sé i propri documenti in quanto chiusi in un armadio che non poteva essere aperto.

Insospettiti da quest’ultima affermazione, i poliziotti hanno controllato l’interno del mobile, trovando la padella utilizzata durante l’aggressione. Lo straniero, che già in passato si era reso protagonista di episodi analoghi, è stato arrestato per maltrattamenti.