Gli offrono aiuto e una casa e li minaccia per avere altri soldi: arrestato

Lo avevano accolto in casa, offrendogli un aiuto dopo averlo conosciuto per caso e accertato che stava attraversando un momento di difficoltà. Al punto da consentirgli di stare, a titolo completamente gratuito, in un’abitazione di loro proprietà a San Colombano Belmonte.

Poi però il 28enne, originario del Burkina Faso e residente a Favria, ha iniziato a perseguitare la sua coppia di benefattori, chiedendo loro con insistenza soldi e altri aiuti, finendo addirittura col taglieggiarli in modo sempre più aggressivo.

Esasperato dal comportamento del giovane, il padrone di casa gli aveva chiesto di andarsene e per tutta risposta il 28enne gli ha chiesto 400 euro per “togliere il disturbo”. Nonostante gli avesse consegnato due tranche della “liquidazione”, il giovane ha chiesto altri soldi e il taglieggiato si è rivolto ai carabinieri.

I militari hanno fermato l’uomo mentre si stava facendo consegnare altri soldi, ponendo fine all’incubo della coppia. L’accusa nei suoi confronti, formalizzata al momento dell’arresto, è quella di estorsione.