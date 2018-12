Gli orfani di piazza Bengasi: «Da 6 anni solo promesse»

È passato in sordina, senza clamori, senza più quasi la voglia di protestare il Natale degli ambulanti del mercato di via Onorato Vigliani. Nelle settimane immediatamente precedenti ai giorni di festa si aveva l’impressione, passeggiando tra i banchi, che ci fossero più persone del solito, illusione immediatamente sfatata parlando con i commercianti. «Questo è un mercato morto – spiegano da uno dei tanti banchi di abbigliamento che costellano la via -. Le persone passeggiano, ma non comprano nulla». Il motivo? La risposta è quasi unanime: «Non è una bella zona». Spostato, ben sei anni fa (in via temporanea), da piazza Bengasi alla vicina via Onorato Vigliani, il mercato appare in sofferenza. A essere cambiata, secondo i commercianti, è il tipo di utenza che si aggira tra i banchi. «Siamo in una zona decentrata e qui la gente ha poco da spendere» dicono da un banco di accessori. «È mezzogiorno e stiamo già ritirando per andare a casa perché qui non compra nessuno» fanno eco altri. Ben diversi i toni con cui i mercatali parlano degli anni trascorsi in piazza Bengasi, un nodo di passaggio importante, ancora ostaggio dei cantieri per il prolungamento della linea 1 della metropolitana. «In piazza Bengasi era tutta un’altra cosa – raccontano Giovanna e Marianna, dal loro banco di biancheria per la casa -. Le persone venivano anche da fuori Torino a comprare».

Neppure il Natale ha potuto niente contro la crisi. «Va malissimo. Non sembra neppure che sia dicembre» commentano alcuni con un sorriso amaro. «Perché è Natale?», domandano ironicamente da un banco di frutta e verdura. Gli stalli vuoti poi appaiono come un campanello d’allarme chiaro di un problema di difficile soluzione. Da un lato infatti i banchi storici chiudono bottega, strozzati dalle tassazioni troppo alte e dagli incassi troppo bassi, mentre dall’altro sono sempre meno i turnisti esterni che si dimostrano interessanti e trascorrere il loro tempo qui.

Ai vecchi problemi poi si aggiungono i nuovi e, anche sulle sorti del mercato di via Onorato sembra pesare lo stop dei veicoli diesel inquinanti. «Ormai qui è come il deserto del Sahara ed è anche colpa dei blocchi» dice una signora. Stando così le cose, per i mercatali l’unico desiderio utile da esprimere per l’anno nuovo sarebbe quello di tornare in piazza Bengasi. Sogno che, almeno per il momento, appare molto lontano dalla realtà.