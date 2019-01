Gli “Orsi Polari” si tuffano nel Po, il cimento invernale compie 120 anni

Si rinnova a Torino la tradizione del Cimento Invernale, il tuffo nell’acqua gelida del Po degli “Orsi Polari” che festeggia i 120 anni. La nuotata, organizzata dalla Rari Nantes dal 1899, senza interruzioni, dal circolo Canottieri Caprera. Ben 149 i partecipanti, tutti armati di costume, ciabatte, accappatoio e… tanto coraggio!

LA PRIMA VOLTA 120 ANNI FA

Fu il colonnello Nino Vaudano, fondatore della Rari Nantes e promotore del nuoto italiano alle origini, a compiere per primo il cimento invernale, imitato di anno in anno, fino ai giorni nostri, da intrepidi nuotatori di ogni età. I più giovani tuffatori, oggi, sono stati Ginevra e Damien, di 7 e 8 anni; i più anziani, invece, Milena e Michele, 76 e 85 anni. Speaker d’eccezione Sergio Marzorati, 95 anni compiuti, che per la prima volta ha rinunciato al tuffo ma non al piacere di assistere all’impresa di quest’anno. Per tutti, una volta asciutti, non poteva mancare il vin brulè, bevanda calda a base di vino.