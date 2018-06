Gli rubano l’identità su Instagram e diffondono le sue foto con frasi volgari

Gli hanno “copiato” alcune fotografie dal suo profilo Instagram spedendole poi ad utenze di giovani donne abbinandole ad apprezzamenti volgari. Questo il contenuto della denuncia che Alessandro Gualco, agente immobiliare ad Alessandria, ha presentato alla polizia postale.

“UNA BRUTTISSIMA ESPERIENZA”

“Una bruttissima esperienza – commenta Gualco – che non auguro a nessuno. Per fortuna la gente mi conosce, sa come mi comporto e, quindi, la mia attività professionale non ha avuto particolari conseguenze negative”.

IL PROFILO FASULLO E’ STATO RIMOSSO

Il ladro di identità ha creato un nuovo profilo presentandosi con il nickname marcotroisi25. Fra le destinatarie di immagini e apprezzamenti c’erano delle amiche del professionista, che lo hanno subito informato. “Hanno capito – dice Gualco – che non potevo essere stato io”. L’agente immobiliare ha avvisato i conoscenti con un post su Facebook e si è rivolto alla polizia postale. L’indirizzo fasullo è stata rimosso.