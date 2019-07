Il festeggiato non resiste e mette il dito nel dolce per assaggiare un po' di panna. L'amico gli si avvicina e con un mezzo sorriso...gli fa la festa!!

Tutti seduti a tavola per la festa di compleanno! Ecco che arriva la torta per il festeggiato!! Si fa baldoria. Gli invitati ridono, lui non resiste e mette il dito nel dolce per assaggiare un po’ di panna. L’amico gli si avvicina e con un mezzo sorriso…zac! Gli “schiaffa” la torta in faccia nel più classico e divertente degli scherzi (o degli auguri. Fate voi)!!