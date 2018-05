Gli sfruttatori di prostitute pentiti aiutano bimbi malati ed ex squillo

Dicono di essersi pentiti, di aver capito la lezione. E per dimostrarlo mettono mano al portafoglio, con un piccolo gesto di liberalità che fa del bene a chi ha bisogno, ma pure a chi elargisce. Perché la “resipiscenza”, purché sia tangibile, per l’imputato può valere una pena più mite. O addirittura, come è successo ieri, la scarcerazione.

La porta del Lorusso e Cutugno si apre dopo la sentenza che accoglie la proposta di patteggiamento per nove uomini accusati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. A lasciare una cella di via Aglietta è un albanese finito nell’inchiesta dei carabinieri coordinata dal pm Antonio Smeriglio che ha sgominato un giro di prostituzione nella zona di corso Allamano.

L’imputato, difeso dall’avvocato Antonio Genovese, prima dell’udienza aveva deciso di donare 1.500 euro ai bambini del Regina Margherita. E il gesto ha sicuramente avuto un peso nella concessione delle attenuanti generiche che ha portato alla scarcerazione.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI