Gli uffici postali traslocano nel mercato delle Verbene

Il trasloco delle Poste per salvare il mercato coperto delle Vallette. L’ultima idea del Comune per non far chiudere il centro commerciale di via delle Verbene è spostare sotto la tettoia l’ufficio postale che oggi si trova in piazza Montale. In un edificio di cui, tra l’altro, è anche prevista la demolizione, com’è stato ricordato ieri durante la commissione a Palazzo Civico.

GIU’ LE POSTE

«Nei progetti – hanno spiegato i tecnici – c’è l’abbattimento del palazzo di piazza Montale, che non è in buone condizioni». Sì perché la struttura a due piani che oggi ospita le poste in quello terreno – il primo piano, dove c’era il centro d’incontro, non è utilizzabile – è infatti piena d’amianto e qualsiasi intervento di ristrutturazione risulterebbe troppo oneroso per Atc, che ne detiene la proprietà. Per cui non rimarrebbe che procedere con le ruspe. Il condizionale è d’obbligo, perché nonostante il progetto sia stato approvato l’anno scorso a febbraio dal consiglio comunale, bisogna avviare l’interlocuzione con l’agenzia di corso Dante, che nel frattempo ha messo in programma dei lavori per rifare il tetto. Di riflesso, da questa decisione potrebbe guadagnarci il mercato coperto, oggi a rischio chiusura visto che metà delle attività un tempo presenti ha abbassato le serrande.

Qualcosa è stato fatto, ma non è molto. Ad esempio si è provveduto ad abbassare il canone di locazione e negli stand vuoti sono stati eseguiti degli interventi per provare in futuro a recuperarli. Ed è anche spuntata l’ipotesi degli “affitti brevi”, già sperimentata con altri mercati coperti della città. In pratica uno arriva, affitta per tre mesi “e poi si vedrà”. «Ma su questo punto la cooperativa non ci ha risposto», ha dichiarato Alberto Sacco, assessore al Commercio. E a ben vedere nemmeno sul trasloco sotto la tettoia dell’ufficio postale è arrivata l’approvazione unanime. Da Palazzo Civico fanno infatti sapere che «i membri della cooperativa hanno sollevato dubbi».

IL CENTRO VERBENE

Insomma, tra ipotesi e tira e molla, l’unica certezza è che il centro commerciale non se la passa bene. A giugno un presidio di sensibilizzazione aveva fatto registrare una grande partecipazione di pubblico, con residenti e commercianti del quartiere pronti anche a una maxi raccolta firme per salvare un luogo dove le spese di gestione sono ormai diventate insostenibili. Il Comune si è detto disposto ad abbassare ulteriormente il canone. «Ma non basta a risolvere il problema», ha concluso Sacco. Viceversa, il trasloco delle Poste potrebbe portare un afflusso maggiore di gente sotto la tettoia e far respirare le attività. Palazzo Civico ci sta lavorando. Servono soldi, però. «Appendino pensa che bastino le Luci d’Artista a riqualificare un quartiere. Dove sono i fondi previsti per il piano di riqualificazione?», ha domandato Stefano Lo Russo, capogruppo Pd.