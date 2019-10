Gli ultras invocano l’esonero di Mazzarri: “Il Toro fa sempre più schifo”

Duro comunicato di "Ultras granata" e "curva Maratona": "Provocazione insopportabile aver indicato Chiellini come esempio per i nostri giocatori"

Tra i tifosi del Torino e Walter Mazzarri è rottura totale. Sfumato il sogno Europa League, i granata stanno stentando in campionato e il pareggio interno col Cagliari non ha fatto altro che acuire la crisi. In un duro comunicato “Ultras granata” e “curva Maratona” chiedono l’esonero del tecnico di San Vincenzo: “Non ne possiamo più: Mazzarri se ne deve andare! – scrivono -. Se ne deve andare perché il Toro fa sempre più schifo: in classifica e sul campo”.

“Se ne deve andare perché il Filadelfia è sempre chiuso. Sempre! Così impedisce alla gente di vivere il Toro, fa passare alla gente la voglia di tifare. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, infine, è stato aver indicato Chiellini come esempio per i giocatori del Toro. Una provocazione insopportabile! Un allenatore del Toro non può indicare un gobbo come Chiellini come esempio! Mai! E non stiamo qui ad elencare i vari modelli da cui prendere esempio, che hanno giocato nel Toro: ce ne sono decine e decine, basta saper scegliere”.

“E Cairo? Va bene anche questo a Cairo? Cairo può accettare che un suo dipendente citi Chiellini come esempio per il Toro? No, non può assolutamente accettalo, secondo noi. Non deve!”.