Gli viene negato l’ingresso in un locale perché ubriaco, aggredisce il titolare con i cocci di bottiglia

Per “punire” l’esercente che non lo aveva fatto entrare nel suo bar perché in preda ai fumi dell’alcol, prima gli ha semisfasciato la vettura e poi ha tentato di colpirlo con i cocci di una bottiglia. E’ successo nel quartiere Barriera Milano a Torino.

E’ UBRIACO E IL GESTORE NON LO FA ENTRARE

L’uomo, un marocchino di 38 anni, si è presentato all’ingresso di un locale dove però il gestore gli ha negato l’ingresso in quanto completamente ubriaco. Per tutta risposta, dopo circa un’ora, il balordo si è ripresentato sul posto e qui, per vendicarsi dell’esercente che non lo aveva fatto entrare, se l’era presa con la sua vettura colpendola con un vaso di coccio fino a mandare in frantumi il parabrezza e danneggiando la portiera.

CERCA DI COLPIRE L’INSEGUITORE

La vittima, resasi conto dell’accaduto, si è lanciata all’inseguimento del marocchino chiedendo alle persone, in quel momento presenti, di chiamare la polizia. Il fuggitivo però, che in pugno stringeva anche una bottiglia, si è fermato, ha rotto la bottiglia a terra e con i cocci si è scagliato contro l’inseguitore tentando di colpirlo all’addome, non riuscendovi solo perché completamente ubriaco, ma causandogli comunque delle lievi ferite.

FERMATO DALLA POLIZIA

Una pattuglia del commissariato Barriera Milano, intervenuta sul posto, ha fermato e arrestato l’aggressore con l’accusa di danneggiamento e lesioni personali. L’uomo, irregolare in Italia, con numerosi precedenti alle spalle, è risultato anche colpito da un ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale.